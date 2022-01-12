Варшава підтримує європейські прагнення Києва

18:35 03 травень Київ, Україна

Глави України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда підписали декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.

Про це під час спільного брифінгу для ЗМІ з главою Української держави повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

"Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежності до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну", - підкреслив Дуда.

Президент РП поінформував, що в серпні цього року він має намір відвідати Київ, де будуть обговорювати "важливі питання європейського і трансатлантичного майбутнього України".

Як повідомлялося, президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Еквітс і Естонії Керсті Кальюлайд беруть участь у Варшаві в святкуванні 230-річчя Конституції Речі Посполитої. Президенти п'яти країн підписали спільну декларацію. У ній вони підкреслили, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.