Варшава: Відкрито нове приміщення посольства України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про відкриття нової будівлі посольства України і заявив, що воно символізує країну, яку ми будуємо. Урочисте відкриття відбулося 27 липня, повідомляє прес-служба МЗС.

"Це приміщення вражає. Воно з самого входу показує Україну саме такою, якою ми хочемо, щоб її бачили за кордоном. Сучасній, комфортною, елегантною, зручною і повною смислів. Ця будівля символізує ту Україну, яку ми будуємо ", - заявив Кулеба.

Відзначається, що нова будівля розташована в районі Варшави Мокотова.

Кулеба зазначив, що в посольстві перш за все почне роботу консульський відділ, оскільки серед найважливіших пріоритетів міністерств є захист прав та інтересів громадян України, які проживають, перебувають, учнів в Польщі.

"Хочемо і працюємо також над тим, щоб нова будівля стало своєрідним культурно-інформаційним центром і додаткової майданчиком для проведення заходів, зустрічей представників української громади та бізнесу", - додав він.

А також міністр висловив подяку всім причетним до реалізації проекту.