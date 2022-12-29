Варшава відмовилася від новорічних святкувань

08:10 29 грудня Київ, Україна

У Польщі відмовилися від святкувань нового року, а також петард і салютів, які можуть негативно вплинути на біженців з України.



Міська влада Варшави вирішила відмовитися від новорічних свят, пояснюючи це війною в Україні та фінансовими міркуваннями.



Про це повідомляє речниця мерії Варшави Моніка Бойт.

"В Україні, по той бік нашого східного кордону йде жорстока, кривава, звіряча війна, де щодня гинуть люди, мирні жителі.



Тому це не та атмосфера, яка сприяє організовувати особливо радісні імпрези”.



"...У нас енергетична криза, тому ми скорочуємо свої витрати, насамперед на розваги".



Крім того, влада Варшави закликала не використовувати під час новорічних свят петарди та феєрверки, враховуючи те, що це може негативно вплинути та викликати асоціації з війною у переселенців з України, особливо у дітей.