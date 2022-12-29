Варшава відмовилася від новорічних святкувань

У Польщі відмовилися від святкувань нового року, а також петард і салютів, які можуть негативно вплинути на біженців з України.
Міська влада Варшави вирішила відмовитися від новорічних свят, пояснюючи це війною в Україні та фінансовими міркуваннями.
Про це повідомляє речниця мерії Варшави Моніка Бойт.
Міська влада Варшави вирішила відмовитися від новорічних свят, пояснюючи це війною в Україні та фінансовими міркуваннями.
Про це повідомляє речниця мерії Варшави Моніка Бойт.
Крім того, влада Варшави закликала не використовувати під час новорічних свят петарди та феєрверки, враховуючи те, що це може негативно вплинути та викликати асоціації з війною у переселенців з України, особливо у дітей.
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