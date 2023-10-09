ВАКС закрив справу Роттердам+: прокурори планують оскаржити

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України ухвалив рішення про закриття справи Роттердам+ у понеділок, 9 жовтня.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Згідно з інформацією, під час підготовчого розгляду справи колегія суддів ВАКС прийняла рішення закрити цю справу на підставі частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, яка стосується закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особи про підозру.
Зазначається, що рішення про закриття справи Роттердам+ було ухвалено з особливою думкою одного із суддів колегії. У свою чергу прокурори САП висловили незгоду з цим рішенням суду і планують його оскаржити в апеляційній інстанції.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Згідно з інформацією, під час підготовчого розгляду справи колегія суддів ВАКС прийняла рішення закрити цю справу на підставі частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, яка стосується закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особи про підозру.
Зазначається, що рішення про закриття справи Роттердам+ було ухвалено з особливою думкою одного із суддів колегії. У свою чергу прокурори САП висловили незгоду з цим рішенням суду і планують його оскаржити в апеляційній інстанції.
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