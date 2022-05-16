ВАКС взяв під варту керівника порту "Чорноморськ"

За підозрою у вимаганні та отриманні хабаря був заарештований виконавець обов'язків директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігор Шевченко.
Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду 14 грудня.
Повідомляється, що в разі внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов'язки: прибувати на вимогу до слідчого (детективу), прокурора і суду; не виїжджати з м. Чорноморськ Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в постанові; здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).
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