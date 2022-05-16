ВАКС взяв під варту керівника порту "Чорноморськ"

11:38 14 грудня Київ, Україна

За підозрою у вимаганні та отриманні хабаря був заарештований виконавець обов'язків директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігор Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду 14 грудня.

"У суботу, 12 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млн 102 тис. грн. Термін заходу - 60 днів з моменту його затримання", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в разі внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов'язки: прибувати на вимогу до слідчого (детективу), прокурора і суду; не виїжджати з м. Чорноморськ Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в постанові; здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).