ВАКС виплачує викривачу у корупційній справі 13 мільйонів гривень

17:13 02 жовтня Київ, Україна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) уперше ухвалив рішення про виплату винагороди викривачеві в рамках корупційної справи. Цю інформацію повідомила пресслужба ВАКС 2 жовтня.



Згідно з повідомленням, судом було ухвалено рішення про виплату винагороди викривачеві у розмірі 13 мільйонів 299 тисяч 950 гривень. У повідомленні не уточнюється ім'я викривача, проте йдеться про Євгена Шевченка.



Крім того, наголошується, що колегія суддів ВАКС 2 жовтня затвердила угоду про визнання винності, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби Миколою Ілляшенком.



Суд визнав Ілляшенка винним у шахрайстві та пропозиції чи наданні неправомірної вигоди. Відповідно до угоди, обвинуваченого звільнили від п'яти років ув'язнення та призначили випробувальний термін тривалістю три роки.



Крім цього, обвинувачений погодився співпрацювати в іншому кримінальному провадженні, пов'язаному з тяжкими та особливо тяжкими злочинами, що розслідується Національним антикорупційним бюро (НАБУ). Також він зобов'язався перерахувати 50 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України.



Також судом було ухвалено рішення про спецконфіскацію на користь держави суми у 6 мільйонів доларів. З цієї суми 5 мільйонів 950 тисяч доларів вже було передано на підтримку Збройних сил України, а 50 тисяч доларів, що залишилися, будуть перераховані до бюджету згідно з цим вироком.



Сам Євген Шевченко також повідомив про винагороду викривачеві на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"З огляду на те, що викриття злочину відбулося три роки тому, і за цей час курс суттєво змінився, то в результаті я маю отримати не 500 тисяч доларів, а "всього" 350 тисяч (13,3 мільйона гривень), що, звичайно, теж дуже добре", - написав він.

Йдеться про спробу підкупу керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) ексміністром екології часів Януковича Миколою Злочевським та його спільниками у 2020 році. Тоді було повідомлено про пропозицію хабаря у розмірі 6 мільйонів доларів, з яких 5 мільйонів пропонувалися за закриття справи щодо власника Burisma Holdings Миколи Злочевського. Ще 1 мільйон доларів мав отримати посередник, яким, за звинуваченням, був перший заступник начальника податкової служби Києва Микола Ілляшенко.



2023 року ВАКС затвердив угоду про визнання винності між прокурором та Злочевським. Його справу було перекваліфіковано прокуратурою зі звинувачення у хабарі на легше "зловживання впливом". Ексміністру було призначено штраф у розмірі 68 тисяч гривень. При цьому Злочевський пожертвував близько 660 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України.