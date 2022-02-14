ВАКС наклав арешт на майно нардепа Юрченка

19:46 23 вересень Київ, Україна

Для забезпечення можливої конфіскації майна, Вищий антикорупційний суд заарештував рухоме та нерухоме майно нардепа Олександра Юрченка.

Про це в середу, 23 вересня, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Згідно з декларацією Юрченка за 2019 рік, він володіє 33% квартири в Києві загальною площею 62,4 кв.м. Дві третини приміщення належать його батькам. Крім того, нардеп задекларував 50 тисяч доларів готівкою, а його дружина - 200 тисяч гривень.



Варто зазначити, що депутат другий день перебуває під вартою в слідчому ізоляторі - заставу за нього ніхто не вніс.