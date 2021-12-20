Вакцинуватися від коронавірусу тепер можна у Верховній Раді

11:10 15 листопад Київ, Україна

Верховна Рада відкрила пункт вакцинації. Щоправда, скористатися цим пунктом зможуть лише нардепи, працівники парламенту та журналісти, які мають негативний ПЛР-тест. Адже згідно з розпорядженням спікера парламенту Руслана Стефанчука, починаючи з цього тижня відвідувати будівлю парламенту можна лише за наявності відповідних covid-документів. До Ради пускатимуть лише тих, хто вже вакцинувався від коронавірусу або має негативний ПЛР-тест.



У кулуарах Верховної Ради ходять розмови про те, що ковід-тести для народних обранців незабаром стануть безкоштовними.



Нагадаємо, минулого тижня Давид Арахамія озвучив імена депутатів у парламенті, які заявляють, що не вакцинуватимуться. Це представники монобільшості – Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук. Зазначимо, російськомовна блогерка та депутат від «Слуги народу» Ліза Богуцька останнім часом активно розповсюджує антивакцинаторські настрої у себе в соцмережах.