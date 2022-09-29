Вакарчук більше не депутат

Відбувся з'їзд партії "Голос" на якому Святослав Вакарчук був позбавлений депутатських повноважень.
У той же час в партії зазначили, що Вакарчук залишається активним її членом, а у фракцію «Голосу» прийде наступний кандидат з передвиборчого списку - Аліна Свідерська.
Сам Вакарчук подякував «делегатів з'їзду за повагу до його вирішення».
У той же час в партії зазначили, що Вакарчук залишається активним її членом, а у фракцію «Голосу» прийде наступний кандидат з передвиборчого списку - Аліна Свідерська.
Сам Вакарчук подякував «делегатів з'їзду за повагу до його вирішення».
Нагадаємо, 11 червня лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив, що складе повноваження народного депутата. У той же час Вакарчук заявив, що це не означає припинення його політичної діяльності в партії «Голос». Він вважає, що свою місію виконав - навів партію в парламент.
Але 18 червня народні депутати провалили голосування за позбавлення мандата Вакарчука: це рішення підтримали 175 з 226 необхідних депутатів. Щоб знову не подавати заяву про складання повноважень, 19 червня Вакарчук вийшов з фракції «Голос».
Вакарчук вже ставав народним депутатом в 2007 році від політичної сили «Наша Україна - Народна самооборона», але через рік склав повноваження.
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