"Вагнерівці" залишають Бахмут, але не перестануть воювати з нами, - Данилов

10:08 27 травня Київ, Україна

Зазнавши великих втрат у чисельності, "вагнерівці" розпочали обіцяний пригожиним вихід із Бахмута. Куди насправді попрямують ці головорізи? Як сказав секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю для ВВС, оприлюдненому в суботу, 27 травня, найманці російської ПВК Вагнер після виходу з Бахмута продовжать воювати проти України.

На запитання, чи справді "вагнерівці" йдуть із Бахмута, він дав ствердну відповідь.

"Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегрупуються в інших трьох точках", - сказав Данилов.

Секретар РНБО підтримав рішення командування ЗСУ обороняти Бахмут упродовж багатьох місяців, бо це українська земля.

"Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як хотів путін з перших днів війни", - пояснив Данилов.

За його словами, українські військові продовжують контролювати невелику частину міста та важливо пам'ятати, що "Бахмут відіграв величезну роль у цій війні".

Нагадаємо, у четвер ватажок ПВК Вагнер євген пригожин заявив про вихід найманців із Бахмута. До 1 червня основна частина "вагнерівців" перебазується до тилових таборів, запевнив він.

Раніше у ЗСУ заявили, що угруповання Вагнер у Бахмуті майже знищене, саме тому пригожин хоче залишити місто.