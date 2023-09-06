Вагнерівці планують виїхати до росії, білоруські спецслужби намагаються перешкоджати - ЦНС

Вагнерівці в білорусі готуються виїхати до росії після повідомлень про ймовірну смерть євгена пригожина. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) у четвер, 24 серпня, з посиланням на дані білоруського підпілля.
За даними ЦНС, у середу ввечері, 23 серпня, у таборах вагнерівців у білорусі почалося згортання частини об'єктів інфраструктури.
ЦНС припускає, що колони найманців направляються у бік кордону з рф. Проте білоруські спецслужби намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки вагнерівців.
Моніторингова група Беларуски Гаюн повідомила, що в селі Цель, поряд із табором найманців ПВК Вагнер, почалися серйозні перебої з мобільним інтернетом.
За даними ЦНС, у середу ввечері, 23 серпня, у таборах вагнерівців у білорусі почалося згортання частини об'єктів інфраструктури.
ЦНС припускає, що колони найманців направляються у бік кордону з рф. Проте білоруські спецслужби намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки вагнерівців.
Моніторингова група Беларуски Гаюн повідомила, що в селі Цель, поряд із табором найманців ПВК Вагнер, почалися серйозні перебої з мобільним інтернетом.
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