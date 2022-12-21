"Вагнерівці" не готові до затяжних міських боїв у Бахмуті - британська розвідка

11:05 21 грудня Київ, Україна

Російська піхота, ймовірно, зараз зміцнилася у східних промислових районах Бахмута , а подекуди просунулась у житлові райони міста. Вуличні бої продовжуються.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Твіттері з посиланням на дані британської розвідки. У звіті розвідників також йдеться про те, що окупанти погано підготовлені до затяжних боїв у населених пунктах.

"Протягом останнього тижня російські військові та війська ПВК "Вагнер" трохи просунулися на східну околицю міста Бахмут у Донецькій області", - зазначили британські розвідники.

З червня 2022 року в районі Бахмута йдуть інтенсивні бойові дії, але передова лінія відбувається переважно на відкритій місцевості навколо східних підступів до міста, додали у британській розвідці.



Після наступу росіян до Лисичанська та Сєвєродонецька у липні 2022 р. у війні мало затяжних широкомасштабних боїв у населених пунктах, зазначають розвідники.