"Вагнерівці" не готові до затяжних міських боїв у Бахмуті - британська розвідка

11:05 21 грудня Київ, Україна

Російська піхота, ймовірно, зараз зміцнилася у східних промислових районах Бахмута, а подекуди просунулась у житлові райони міста. Вуличні бої продовжуються.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Твіттері з посиланням на дані британської розвідки. У звіті розвідників також йдеться про те, що окупанти погано підготовлені до затяжних боїв у населених пунктах.
"Протягом останнього тижня російські військові та війська ПВК "Вагнер" трохи просунулися на східну околицю міста Бахмут у Донецькій області", - зазначили британські розвідники.
З червня 2022 року в районі Бахмута йдуть інтенсивні бойові дії, але передова лінія відбувається переважно на відкритій місцевості навколо східних підступів до міста, додали у британській розвідці.

Після наступу росіян до Лисичанська та Сєвєродонецька у липні 2022 р. у війні мало затяжних широкомасштабних боїв у населених пунктах, зазначають розвідники.
"З огляду на те, що такі бої вимагають високої підготовленої піхоти з відмінним керівництвом на молодшому рівні, цей тип бою навряд чи підійде погано підготовленим бійцям Вагнера та мобілізованим резервістам російської армії", - йдеться у звіті британської розвідки.