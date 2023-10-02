"Вагнерівці" можуть знову стати серйозною загрозою у війні проти України — ISW

07:49 02 жовтня Київ, Україна

Російська приватна військова компанія "Вагнер" знову може становити загрозу та стати ефективною у війні проти України, якщо консолідується з єдиним лідером та перейде у підпорядкування росгвардії або міноборони росії.





Зазначається, що ISW переглянув свою нещодавню оцінку перспектив "вагнерівців" знову стати такою ж ефективною військовою організацією. Потенційним новим керівником цих найманців може стати син євгенія пригожина Павло, йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) Зазначається, що ISW переглянув свою нещодавню оцінку перспектив "вагнерівців" знову стати такою ж ефективною військовою організацією.

Раніше ISW писав, що роз'єднані елементи ПВК "Вагнер" навряд чи становлять серйозну військову загрозу для України після того, як втратили консолідоване керівництво євгена пригожина та дмитра уткіна.

"Ця початкова оцінка була недійсною, якщо група "Вагнер" відновить себе як узгоджене та велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Зазначається, що статус "вагнерівців" залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо співпраці ПВК "Вагнер" з урядом росії. Основні бойові елементи цих найманців розбиті між кількома країнами, зокрема білоруссю, Центральноафриканською Республікою, Лівією та Малі. До того ж станом на цей момент немає чіткого єдиного лідера групи "Вагнер".



29 вересня президент росії володимир путін публічно обійняв колишнього командувача "вагнерівцями" і нинішнього працівника міноборони росії андрія трошева і заявив, що вони обговорили, як трошева буде залучено до формування нових добровольчих загонів, які виконуватимуть бойові завдання в Україні.



Бойовики з ПВК "Вагнер" негативно відреагували на обійми путіна з трошевим та висунули альтернативного лідера. Telegram-канал, пов'язаний з "Вагнером", 1 жовтня оголосив, що 25-річний син євгенія пригожина - павло пригожин - прийняв "командування ПВК "Вагнер" і що павло пригожин веде переговори з росгвардією про повернення ПВК "Вагнер" до бойових дій в Україну.



Джерело, пов'язане з "вагнерівцями", повідомило, що найманцям не доведеться підписувати контракти з міноборони росії і що вони збережуть свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та наявні стандартні принципи роботи.



Російське інсайдерське джерело стверджує, що павло пригожин не є незалежною кандидатурою і перебуває під впливом голови служби безпеки ПВК "Вагнер" михайла ватаніна. Однак вказується, що окремі "вагнерівці" зацікавлені у згуртовуванні навколо фігури альтернативної трошеву, навіть якщо ця фігура не є незалежною.



Інше "провагнерівське" джерело стверджувало, що глава росгвардії віктор золотов розглядає можливість приєднання ПВК "Вагнер" до росгвардії як окремого підрозділу.