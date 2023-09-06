"Вагнерівці" можуть залишити білорусь і повернутися до росії - ISW

09:53 10 серпня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.



За словами аналітиків, припущення про вихід групи "Вагнера" з білорусі свідчать про те, що аспекти угоди між президентом росії володимиром путіним та засновником ПВК євгеном пригожиним після заколоту 24 червня розвалилися. Передислоковані до білорусі найманці ПВК "Вагнер" можуть повернутися до росії через те, що олександр лукашенко відмовився фінансувати "вагнерівців", виявивши, що росія не платитиме за їхнє розміщення у білорусі.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.За словами аналітиків, припущення про вихід групи "Вагнера" з білорусі свідчать про те, що аспекти угоди між президентом росії володимиром путіним та засновником ПВК євгеном пригожиним після заколоту 24 червня розвалилися.

"Російське інсайдерське джерело стверджувало 8 серпня, що ПВК "Вагнер" проводить перший етап виведення своїх сил з білорусі шляхом перевезення автобусами груп у 500-600 осіб у Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області, а другий етап розпочнеться після 13 серпня", - зазначили в ISW.

В інституті зазначили, що на думку джерел, "вагнерівці" можуть залишити білорусь через те, що "президент олександр лукашенко відмовився фінансувати ПВК "Вагнер", виявивши, що росія не платитиме за їхнє розміщення, як він, очевидно, очікував". При цьому невелика група інструкторів Вагнера залишиться у білорусі для навчання білоруських сил.



Однак, як зазначили аналітики, в ISW не спостерігали візуальних доказів того, що "вагнерівці" рухаються з білорусі.