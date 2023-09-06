Вагнерівцям видають нові паспорти у білорусі - опозиціонер

Білоруський опозиціонер Павло Латушко, лідер Народного антикризового управління та заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету білорусі, розкрив важливу інформацію про ситуацію з вагнерівцями на території країни.
Подробиці було оприлюднено під час інтерв'ю Латушка для РАР.
За його словами, за підтвердженими даними, членам приватної військової компанії "Вагнер" видаються нові білоруські паспорти, причому справжні, але з іншими іменами. Це дає їм можливість вільно переміщатися через прикордонні контрольні пункти Європейського Союзу та проводити різноманітні незаконні акції, включаючи диверсії та терористичні акти.
Латушко підкреслив, що у білорусі перебуває чимало найманців із відомої групи "Вагнера". Олександр лукашенко хотів би зберегти їхню присутність, але фінансові обмеження роблять це завдання важким. Утримання великої групи бойовиків потребує значних ресурсів.
Латушко також поділився інформацією про можливі плани вагнерівців. Він зазначив, що частина з них може вирушити до Африки, інші можуть підписати контракти з міністерством оборони росії, а ті, хто залишився, мають вибір між звільненням, продовженням служби або залишаються в білорусі.
Подробиці було оприлюднено під час інтерв'ю Латушка для РАР.
За його словами, за підтвердженими даними, членам приватної військової компанії "Вагнер" видаються нові білоруські паспорти, причому справжні, але з іншими іменами. Це дає їм можливість вільно переміщатися через прикордонні контрольні пункти Європейського Союзу та проводити різноманітні незаконні акції, включаючи диверсії та терористичні акти.
Латушко підкреслив, що у білорусі перебуває чимало найманців із відомої групи "Вагнера". Олександр лукашенко хотів би зберегти їхню присутність, але фінансові обмеження роблять це завдання важким. Утримання великої групи бойовиків потребує значних ресурсів.
Латушко також поділився інформацією про можливі плани вагнерівців. Він зазначив, що частина з них може вирушити до Африки, інші можуть підписати контракти з міністерством оборони росії, а ті, хто залишився, мають вибір між звільненням, продовженням служби або залишаються в білорусі.
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