Вадим Рабинович про російську агресію: "ляльководи нагнітають обстановку"

Співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович під час погоджувальної ради депутатських фракцій парламенту заявив, що «ляльководи» лякають Україну загрозою російського вторгнення, коли РФ не планує нападати.
За словами політика, інформація про можливий напад розповсюджується «ляльководами» для здійснення певних змін у структурі державного керівництва України.
За словами політика, інформація про можливий напад розповсюджується «ляльководами» для здійснення певних змін у структурі державного керівництва України.
Політик також закликав колег-депутатів та керівництво Верховної Ради, зокрема, спікера Руслана Стефанчука, полетіти до Росії з метою налагодження діалогу.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав пропозиції Рабіновича «дуже цікавими» та зазначив, що немає можливості летіти до РФ на переговори, оскільки країна-агресорка наклала на нього санкції.
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