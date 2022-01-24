Вадим Рабинович про російську агресію: "ляльководи нагнітають обстановку"

12:35 24 січень Київ, Україна





За словами політика, інформація про можливий напад розповсюджується «ляльководами» для здійснення певних змін у структурі державного керівництва України. Співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович під час погоджувальної ради депутатських фракцій парламенту заявив, що «ляльководи» лякають Україну загрозою російського вторгнення, коли РФ не планує нападати.За словами політика, інформація про можливий напад розповсюджується «ляльководами» для здійснення певних змін у структурі державного керівництва України.

«Не дайте себе обдурити, адже сьогодні відбувається змова проти України, змова проти її народу. Щодня, щогодини нагнітають обстановку. Залякують нас нескінченними новинами про евакуацію посольств, про іноземців, які біжать з України. Але під залякуванням неминучої війни криється дуже простий план – Зеленського змушують об'єднатися та взяти на борт усю групу колишнього режиму...», – наголосив Рабинович.

Політик також закликав колег-депутатів та керівництво Верховної Ради, зокрема, спікера Руслана Стефанчука, полетіти до Росії з метою налагодження діалогу.

«Давайте зараз сядемо в літак, зустрінемося з російськими депутатами, обговоримо питання, а потім повернемося до України та розповімо нашому народу, чи є небезпека військового вторгнення», – закликав Вадим Рабинович.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав пропозиції Рабіновича «дуже цікавими» та зазначив, що немає можливості летіти до РФ на переговори, оскільки країна-агресорка наклала на нього санкції.