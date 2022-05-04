Вадим Івченко: поки бюджет не приймуть - не звільнятимуть

12:42 04 грудня Київ, Україна

Нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко поділився своїм баченням щодо кадрових перестановок, а можливо і повної заміни в Кабінеті Міністрів. Раніше прийняття бюджету-2021 звільнень не буде.



"Я думаю, що Степанову сказали, щоб він не хвилювався до лютого місяця. Я думаю, що в лютому будуть кадрові перестановки в уряді. Можливо, і зміна уряду. Тому він так поводиться, що його підтримують лікарі, пацієнти", - сказав Івченко.



За його словами, зараз звільнення не можуть відбутися, бо парламент повинен розглянути бюджет-2021.



"А потім новорічні свята, потім по Конституції у депутатів буде перерва до 4 лютого. А з 4 лютого до кінця березня, фактично, будуть переговори щодо перепризначення або допризначення, або, можливо, навіть зміни всього Кабінету Міністрів", - сказав нардеп.