У Женеві завершилися переговори Росії та США щодо гарантій безпеки

19:14 10 січень Київ, Україна





Як повідомляється, заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює делегацію США на переговорах, пізніше виступить з коментарями..



Дипломати США та РФ зустрілися, щоб обговорити, зокрема, велике нарощування військової присутності, яке здійснюється Москвою, біля України вимоги Москви гарантій безпеки з боку Заходу.



Зазначається, що у своїй роботі американська сторона консультується не лише з Україною, а й з



Раніше учасник переговорів з російської сторони, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков виключив можливість поступок Росії за раніше озвученими нею вимогами, які включать нерозширення НАТО на Україну тощо.. Раніше про неприйнятність цих вимог Москви заявляли у США, НАТО.



Рябков також не виключив, що переговори можуть зайти в глухий кут. У Женеві завершилася американсько-російська зустріч у рамках Діалогу зі стратегічної стабільності, повідомили у Держдепартаменті США.Як повідомляється, заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює делегацію США на переговорах, пізніше виступить з коментарями..Дипломати США та РФ зустрілися, щоб обговорити, зокрема, велике нарощування військової присутності, яке здійснюється Москвою, біля України вимоги Москви гарантій безпеки з боку Заходу.Зазначається, що у своїй роботі американська сторона консультується не лише з Україною, а й з НАТО та іншими європейськими партнерами.Раніше учасник переговорів з російської сторони, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков виключив можливість поступок Росії за раніше озвученими нею вимогами, які включать нерозширення НАТО на Україну тощо.. Раніше про неприйнятність цих вимог Москви заявляли у США, НАТО.Рябков також не виключив, що переговори можуть зайти в глухий кут.

"Я нічого не можу виключати, це цілком можливий сценарій", - заявив Рябков, додавши, що в США "не повинно бути жодних ілюзій щодо цього".

При цьому в неділю Рябков охарактеризував попередні переговори з Шерманом як "надзвичайні" та "складні".



Сьогодні ж колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що єдиним релевантним питанням щодо переговорів США – Росія в Женеві є те, чи погодиться Росія продовжувати їх.