До Запорізької області прибули російські силовики для «наведення порядку»

12:26 25 грудня Київ, Україна

Росіяни знову завезли росгвардійців для контролю за окупованими територіями південної частини України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Повідомляється, що до Бердянська Запорізької області прибули 500 російських силовиків, які патрулюватимуть окуповані міста та села.

Проте робота українського підпілля продовжується: як зазначають у ЦНС, нещодавно у Бердянську партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де знаходяться мобілізаційні підрозділи ворога.