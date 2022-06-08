На Запоріжжі пройшов обмін тілами загиблих військових за формулою "50 на 50"

17:15 08 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Відповідну домовленість було досягнуто внаслідок переговорів за участю Олега Котенка, уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.



Перший офіційно підтверджений обмін загиблими військовими між Україною та Росією відбувся 4 червня. За словами прес-секретаря полку "Азов" Ганни Головко, 160 тіл, переданих Україні, є тілами військових, які загинули на "Азовсталі", а щонайменше 52 з них вважають останками бійців полку. На лінії фронту у Запорізькій області пройшов обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою "50 на 50". Із 50 тіл українських захисників 37 належать захисникам заводу "Азовсталь" Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Відповідну домовленість було досягнуто внаслідок переговорів за участю Олега Котенка, уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.Перший офіційно підтверджений обмін загиблими військовими між Україною та Росією відбувся 4 червня. За словами прес-секретаря полку "Азов" Ганни Головко, 160 тіл, переданих Україні, є тілами військових, які загинули на "Азовсталі", а щонайменше 52 з них вважають останками бійців полку.

“Росія передала Україні лише частину загиблих у боях за Маріуполь. Коли ми зможемо отримати усі тіла, прогнозувати складно. Ми чекаємо на них найближчим часом”, – заявили 7 червня у патронатній службі “Азова” “Ангели Азова”.

Там зазначили, що серед усіх загиблих, привезених до Києва, лише орієнтовно третина належить до бійців "Азова". Через неналежні умови, в яких вони перебували більше двох місяців, візуальне розпізнавання в більшості випадків неможливе. Загиблих ідентифікуватимуть за експертизою ДНК.