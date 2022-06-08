На Запоріжжі пройшов обмін тілами загиблих військових за формулою "50 на 50"

На лінії фронту у Запорізькій області пройшов обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою "50 на 50". Із 50 тіл українських захисників 37 належать захисникам заводу "Азовсталь".
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідну домовленість було досягнуто внаслідок переговорів за участю Олега Котенка, уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.
Перший офіційно підтверджений обмін загиблими військовими між Україною та Росією відбувся 4 червня. За словами прес-секретаря полку "Азов" Ганни Головко, 160 тіл, переданих Україні, є тілами військових, які загинули на "Азовсталі", а щонайменше 52 з них вважають останками бійців полку.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідну домовленість було досягнуто внаслідок переговорів за участю Олега Котенка, уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.
Перший офіційно підтверджений обмін загиблими військовими між Україною та Росією відбувся 4 червня. За словами прес-секретаря полку "Азов" Ганни Головко, 160 тіл, переданих Україні, є тілами військових, які загинули на "Азовсталі", а щонайменше 52 з них вважають останками бійців полку.
Там зазначили, що серед усіх загиблих, привезених до Києва, лише орієнтовно третина належить до бійців "Азова". Через неналежні умови, в яких вони перебували більше двох місяців, візуальне розпізнавання в більшості випадків неможливе. Загиблих ідентифікуватимуть за експертизою ДНК.
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