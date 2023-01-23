У Запорізькій області медики відмовляються лікувати поранених окупантів

09:39 23 січня Київ, Україна

Агресор продовжує зазнавати втрат. Міська лікарня у захопленому Дніпрорудному Запорізькій області переповнена пораненими військовими росії.



Лише останнім часом туди було доставлено близько 150 загарбників.



Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6.00.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області переповнено пораненими. Лише останнім часом доставлено близько 150 загарбників", - йдеться у зведенні.

Водночас у Генштабі зазначають, що більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють із росії.