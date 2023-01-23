У Запорізькій області медики відмовляються лікувати поранених окупантів

Агресор продовжує зазнавати втрат. Міська лікарня у захопленому Дніпрорудному Запорізькій області переповнена пораненими військовими росії.
Лише останнім часом туди було доставлено близько 150 загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6.00.
Лише останнім часом туди було доставлено близько 150 загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6.00.
Водночас у Генштабі зазначають, що більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють із росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі