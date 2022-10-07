У Запоріжжі продовжуються аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих ракетним ударом будинків

"За однією адресою з-під завалів п'ятиповерхового житлового будинку деблоковано вісьмох загиблих, врятовано шістьох людей, з яких п'ятьох госпіталізовано. За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих, врятовано 15 осіб, з яких вісім госпіталізовано. Усього врятовано 21 особу, загинуло 11 осіб", - йдеться в повідомленні ДСНС.