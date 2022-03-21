У захоплених містах Херсонської та Запорізької областей відбулися мітинги. Відео

13:27 21 березня Київ, Україна

Жителі Бердянська, Енергодару (Запорізька область), Херсона та Каховки (Херсонська область), які перебувають під контролем російських військових, 20 березня вийшли на проукраїнські акції.



Херсонці спочатку зібралися на площі Свободи біля кінотеатру "Україна", потім вони почали переходити проспект Ушакова, який поділяє площу, на інший бік, де розташована будівля ОДА та облради. Цю будівлю окупували російські агресори і навколо неї стоять озброєні військові та їхня техніка.



Коли люди почали рухатися через проспект, на проїжджій частині з'явилася російська військова техніка. Херсонці стали навпроти і не пропустили російського агресора проспектом Ушакова - транспорт розвернувся і поїхав, розповіли "Укрінформу" місцеві жителі.



Люди тримали в руках написані від руки плакати: "Україна вам не по зубах", "Рашисти – ви вбивці дітей!", "З нами правда, з нами народ", "Це моя земля", "Херсон – це Україна!" та інші.



Також херсонці на площі включали патріотичні пісні та гімн України. Окупанти намагалися заглушити їх, включаючи свою музику, проте пісні від херсонців звучали голосніше.



Також проукраїнський мітинг відбувся у Каховці, повідомляє "Українська правда". Жителі міста виходили з прапорами України та вигукуючи "Одна-єдина соборна Україна" та "Україна понад усе".



В Енергодарі проти окупантів вийшли 1500 місцевих жителів, повідомив мер міста Дмитро Орлов. Вони, серед іншого, протестували за викрадення заступника мера Івана Самойдюка.





За словами Орлова, окупанти намагалися розігнати акцію: коли люди почали розходитися по будинках, приїхали російські військові та спробували захопити кількох учасників заходу та запхати їх у машину.



"Але сотні людей стали щільною стіною і буквально відбили своїх земляків від полону! Окупанти почали стріляти в повітря і далі змушені були залишити свої загарбницькі спроби ув'язнення мирних громадян", - зазначив він.





Проти окупантів протестували і жителі Бердянська. Люди зібралися на набережній міста. Під час акції вони тримали прапори України, співали пісень. Згодом вирушили центральною вулицею до виконкому, де сидять окупанти.



За словами учасниці акції, окупантів ставало дедалі більше, людей почали оточувати. Тоді близько 60-и учасників повернулися до набережної, але людей почали валити на землю.



"Потому їх почали роздягати, обшукувати речі", – розповіла дівчина. Крім того, російські окупанти стріляли у повітря.



