У захопленому Токмаку активно працюють мобільні крематорії окупантів
07:51 16 грудня Київ, Україна
Російські агресори зазнали великих втрат у Токмаку
Запорізької області, у місті працюють мобільні крематорії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"15 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. Зазначається робота російських мобільних крематоріїв у місті", - йдеться у повідомленні.
Генштаб також повідомив про знищення до 30 окупантів у Лазурному Херсонській області.
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