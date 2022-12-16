У захопленому Токмаку активно працюють мобільні крематорії окупантів

07:51 16 грудня Київ, Україна





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook. Російські агресори зазнали великих втрат у Токмаку Запорізької області, у місті працюють мобільні крематорії.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"15 грудня в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. Зазначається робота російських мобільних крематоріїв у місті", - йдеться у повідомленні.



Генштаб також повідомив про знищення до 30 окупантів у Лазурному Херсонській області.