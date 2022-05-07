У південних частинах України ЗСУ знищило 21 загарбника

06:44 07 травня Київ, Україна

Збройні сили України на південних кордонах знищили 21 загарбника та ворожу техніку.

Про це повідомив ОК "Південь".



Протягом доби у Херсонській та Миколаївській областях ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, особливої активності не проявляв.



У той же час вчинено 5 ракетних ударів та обстріл системами залпового вогню "Смерч".



У Миколаївській області одна ракета знищена загороджувальним зенітним вогнем, а решта вдарила по раніше зруйнованому залізничному мосту.



На Одещині вранці у Білгород-Дністровському районі силами ППО ворожу ракету знешкоджено.



Увечері по Одеському району вдарило 2 ракети. Постраждалих немає.



Ворожі спроби здійснювати повітряну розвідку за допомогою БПЛА на Миколаївщині завершилися знищенням "Орлана-10".



Загальні ж втрати ворога за добу склали 21 рашист та 7 одиниць техніки, серед яких, до того ж до "Орлана" - 4 самохідні гаубиці, реактивна система залпового вогню "Град" та зенітно-ракетний комплекс "ТОР", підготовлений до застосування на Зміїному.



Корабельне угруповання рашистського флоту продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокуючи порти України, міжнародне судноплавство та погрожуючи ракетними ударами по всій території України з моря.



На окупованих територіях продовжується психологічний та агітаційний тиск на громадянське населення з приводу відміни до умов життя у фейкових республіках.



Виїзди із окупованих населених пунктів заблоковані.



У прикордонних з Придністров'єм районах ворожі сили намагаються здійснювати провокації та практикують інформаційні вкидання щодо ймовірних агресивних дій з боку сил оборони України.