У південній частині України ЗСУ знищили склади боєприпасів та техніку ворога

08:06 23 червня Київ, Україна

У південній частині України українські бійці знищили 20 загарбників, склади ворожих боєприпасів та техніку.

Про це повідомило ОК "Південь".

"Вертоліт завдав удару по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 швидко втік. Протягом доби ворог також здійснив три ракетні удари по південних регіонах. Масований ракетний удар з 7 ракет типу "Онікс" ворог завдав по Миколаєву. Уражена виробнича та соціальна інфраструктура міста. Внаслідок влучень у кількох районах виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності з олією. Масштабна пожежа на площі понад 300 кв. м ліквідована. За уточненими даними, загинула одна і поранені дві цивільні особи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, двічі ворог атакував і Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.



Загалом за добу під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ЗСУ знищили 20 загарбників.



Також українські захисники вивели з ладу ворожу техніку, зокрема:

самохідну гаубицю "Мста-С"

23-мм зенітну установку

тягач

4 одиниці автомобільної техніки

2 склади боєприпасів у Херсонській області.



Остаточні ворожі втрати уточнюються.