У південній частині України ЗСУ знищили склади боєприпасів та техніку ворога

У південній частині України українські бійці знищили 20 загарбників, склади ворожих боєприпасів та техніку.
Про це повідомило ОК "Південь".
Крім того, двічі ворог атакував і Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.
Загалом за добу під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ЗСУ знищили 20 загарбників.
Також українські захисники вивели з ладу ворожу техніку, зокрема:
Загалом за добу під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ЗСУ знищили 20 загарбників.
Також українські захисники вивели з ладу ворожу техніку, зокрема:
- самохідну гаубицю "Мста-С"
- 23-мм зенітну установку
- тягач
- 4 одиниці автомобільної техніки
- 2 склади боєприпасів у Херсонській області.
Остаточні ворожі втрати уточнюються.
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