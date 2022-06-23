У південній частині України ЗСУ знищили склади боєприпасів та техніку ворога

08:06 23 червня Київ, Україна

У південній частині України українські бійці знищили 20 загарбників, склади ворожих боєприпасів та техніку.

 
Про це повідомило ОК "Південь".
 
"Вертоліт завдав удару по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 швидко втік. Протягом доби ворог також здійснив три ракетні удари по південних регіонах. Масований ракетний удар з 7 ракет типу "Онікс" ворог завдав по Миколаєву. Уражена виробнича та соціальна інфраструктура міста. Внаслідок влучень у кількох районах виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності з олією. Масштабна пожежа на площі понад 300 кв. м ліквідована. За уточненими даними, загинула одна і поранені дві цивільні особи", - йдеться в повідомленні.
 
Крім того, двічі ворог атакував і Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

Загалом за добу під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ЗСУ знищили 20 загарбників.

Також українські захисники вивели з ладу ворожу техніку, зокрема:
 
  • самохідну гаубицю "Мста-С"
  • 23-мм зенітну установку
  • тягач
  • 4 одиниці автомобільної техніки
  • 2 склади боєприпасів у Херсонській області.

Остаточні ворожі втрати уточнюються.
 
"Корабельне угруповання ворожого флоту зараз складає 5 ракетних і 3 великих десантних кораблі. Посилення шторму змусило провести певну перестановку сил, але суті завдання та сили загрози це не змінює. Також підвищується ймовірність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".