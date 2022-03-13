У Яворові ми втратили більше героїв – голова Львівської ОДА

13:50 13 березня Київ, Україна

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький уточнив інформацію про нічні ракетні обстріли Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові.

«На 12 годину майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовано, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали більшу частину завалів. Отже, маю повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 людей загинули внаслідок обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем поразки перебувають у шпиталі», - голова державної адміністрації Максим Козицький.

За попередніми даними, було випущено понад 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, певну кількість ракет було збито.



Нагадаємо, глава Міноборони України прокоментував атаку на Яворівський полігон: