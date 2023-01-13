У Японії створять нову військову базу спільно із США

У Японії на безлюдному острові Маге в Кагосімі збудують базу Сил самооборони. Про це у четвер, 12 січня, повідомляє Japan Today.
Спочатку зведуть злітно-посадкові смуги та сховища боєприпасів. Потім на острів перевезуть літаки.
Проєкт прокладе шлях до переміщення навчального полігону винищувачів США з острова Івото в Тихому океані, приблизно за 1250 км на південь від Токіо.
"Нова база буде незамінною для американських авіаносців, які постійно знаходяться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у повідомленні.
Видання нагадує, що раніше ВМС США відпрацьовували зліт та посадку літаків біля Токіо, але на початку 1990-х років перевели тренувальний майданчик на острів Іото в Тихому океані за 1250 км на південь від Токіо. При цьому літаки перевели на іншу американську військову базу на заході Японії в район міста Івакуні: між цією базою та островом Йото – 1,4 тис. км. У свою чергу острів Маге лежить за 400 км від Івакуні.
Спочатку зведуть злітно-посадкові смуги та сховища боєприпасів. Потім на острів перевезуть літаки.
Проєкт прокладе шлях до переміщення навчального полігону винищувачів США з острова Івото в Тихому океані, приблизно за 1250 км на південь від Токіо.
"Нова база буде незамінною для американських авіаносців, які постійно знаходяться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у повідомленні.
Видання нагадує, що раніше ВМС США відпрацьовували зліт та посадку літаків біля Токіо, але на початку 1990-х років перевели тренувальний майданчик на острів Іото в Тихому океані за 1250 км на південь від Токіо. При цьому літаки перевели на іншу американську військову базу на заході Японії в район міста Івакуні: між цією базою та островом Йото – 1,4 тис. км. У свою чергу острів Маге лежить за 400 км від Івакуні.
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