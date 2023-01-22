У ЗСУ створюють нові підрозділи в очікуванні західних танків

Україна створює нові військові з'єднання під оснащення натовським озброєнням. Про це у коментарі CNN заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.
За його словами, наступний етап цієї війни буде про танки, і йдеться не про старі Т-72, а про сучасніші машини, такі як німецькі Leopard 2 і британські Challenger.
Він пояснив, що підрозділам необхідно навчитися користуватися новою технікою та інтегрувати її у існуючі формування.
Раніше американське видання Business Insider повідомило, що Міністерство оборони Німеччини навмисне відкладало проведення інвентаризації наявних танків Leopard, щоб не створювати додаткових очікувань і тиску на уряд щодо їхньої можливої передачі Україні. За даними видання, таке розпорядження віддалося лише зараз, із приходом нового глави Міноборони.
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