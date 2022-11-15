У ЗСУ розповіли, де чекати наступного удару росії

14:23 15 листопада Київ, Україна

Країна-агресор росія зацікавлена у встановленні повного контролю над територією Донбасу, тому російські збройні формування можуть спробувати атакувати позиції Сил оборони, зокрема, на Донеччині.



Про це заявив полковник Збройних сил Петро Черник.

"З погляду здорового глузду, Донбас для противника і на цей момент залишається стратегічним. Нагадаю, що на 95% ця війна й надалі залишається артилерійською, і треба довозити насамперед боєкомплекти. Возити їх вантажівками неймовірно дорого і довго", - зазначив військовий.

Зокрема, велике логістичне значення для російських окупантів має Дебальцеве.

"Дебальцевський залізничний вузол і надалі залишається стратегічним щодо довозу боєприпасів великими ешелонами. Противнику обов'язково треба посунути наші артилерійські вогневі рубежі, щоб поліпшити своє логістичне забезпечення. Можливо, зараз там буде концентрація великих сил та засобів”, – пояснив він.

Водночас він нагадав, що дії російського військового керівництва важко передбачити.