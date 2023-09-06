У ЗСУ з'являться українські дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом

12:40 19 серпня Київ, Україна

Сучасна війна – це війна машин і технологій. У той час, як росія освоїла виробництво іранських моделей дронів, Україна випереджає супротивника не лише у виробництві, а й у ефективності безпілотників. Як повідомляється в Telegram-каналі Міністерства оборони (МО) України, Збройним силам України дозволили експлуатацію вітчизняних БПЛА SkyKnight (з англ. небесний лицар) зі штучним інтелектом.

"Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли розпочалася прискорена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації", - йдеться у повідомленні.

Міністерство зауважило, що цей БПЛА досить швидкий, потужний і тихий, а також простий в управлінні. Оператор, який має навички пілотування DJI, Autel, на стабілізованих платформах, опанує новий дрон десь за тиждень.

"Коли оператор визначить мету, яку потрібно вразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним уже керуватиме бортовий комп'ютер", - підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, на фронт від Армії дронів відправили понад 270 ударних БПЛА Vampire. Це теж коптери українського виробництва, які можуть мати до 15 кг корисного навантаження.

Крім того, Мінцифри планує повторити успіхи створення Армії дронів та створити Армію радіоелектронної боротьби та Армію роботів.