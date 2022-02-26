У ВРУ зареєстровано законопроєкт про медичний канабіс

У ВРУ зареєстровано законопроєкт №5596 Про легалізацію медичного канабісу, завдяки цьому законопроєкту українські вчені та фармацевтична індустрія зможуть проводити клінічні випробування за міжнародними стандартами.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
За її словами, законом буде введено посилений контроль за обігом канабісу в медичних і наукових цілях. Зокрема, законопроєкт передбачає електронний реєстр всіх препаратів на основі конопель, їх можна буде придбати виключно за електронними рецептами від лікаря.
Кравчук зазначила, що буде проводитися і ліцензування будь-якої діяльності, пов'язаної з обігом медичного канабісу.
Також нардеп пише, що після прийняття законопроєкту українські вчені та фармацевтична індустрія зможуть проводити клінічні випробування за міжнародними стандартами, а Україна приєднається до країн світу, які успішно використовують коноплю в медичних цілях.
Раніше в Україні дозволили ліки з канабісу. Деякі лікарські препарати, в яких використовують лікувальний екстракт марихуани, виключили зі списку наркотиків.
Кравчук зазначила, що буде проводитися і ліцензування будь-якої діяльності, пов'язаної з обігом медичного канабісу.
Також нардеп пише, що після прийняття законопроєкту українські вчені та фармацевтична індустрія зможуть проводити клінічні випробування за міжнародними стандартами, а Україна приєднається до країн світу, які успішно використовують коноплю в медичних цілях.
Раніше в Україні дозволили ліки з канабісу. Деякі лікарські препарати, в яких використовують лікувальний екстракт марихуани, виключили зі списку наркотиків.
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