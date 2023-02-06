У ВР зареєстрували законопроєкт про продовження військового стану

11:46 06 лютого Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та продовження терміну проведення загальної мобілізації.



Тексти документів поки що не оприлюднені, оскільки поки що невідомо, на який термін продовжать військовий стан.



Востаннє парламент продовжив військовий стан та мобілізацію на три місяці – до 19 лютого.