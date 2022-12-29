У Повітряних силах розповіли, якими ракетами і звідки росія атакувала Україну вранці 29 грудня

14:32 29 грудня Київ, Україна

Російські війська близько 7 ранку атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі.



Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



Крім того, було здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 з далеких бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.



Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 щодо об'єктів інфраструктури прифронтових міст, зазначили у Повітряних силах.

“Загалом, за попередніми даними, окупаційні війська застосували 69 ракет. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 54 ворожі крилаті ракети”, — йдеться у повідомленні.

Також у Повітряних силах повідомили, що 11 боєприпасів "Shahed-131/136", що баражують, були знищені протиповітряною обороною вночі на східному напрямку.