У Повітряних силах розповіли, чим Україна б'є по російських кораблях

В авіації Повітряних сил ЗСУ є два типи крилатих ракет, наданих партнерами для боротьби з російськими окупантами.

Про це повідомив командувач ЗС Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.



Генерал-лейтенант зазначив, що "британські та французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби "Мінськ" і "Ростов-на-Дону" за "москвою".



За словами Олещука, це "цілком логічно, адже кращої реклами для національного виробника озброєння не вигадаєш".

"Доповідаю! Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp - під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта", - зазначив Олещук.

Генерал-лейтенант наголосив, що під крилами бомбардувальників "знайдеться місце" і для німецької далекобійної ракети Taurus.

"Тоді "гра в міста" можна продовжуватись ще ефективніше", - додав Олещук.