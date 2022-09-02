У війні з Україною росія вже втратила понад 45 тисяч людей - Генштаб

10:27 21 серпня Київ, Україна

Минулої доби українські військові ліквідували не менше 300 російських окупантів. Загальні втрати країни-агресора росії з початку повномасштабної війни проти України становлять близько 45 200 осіб убитими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ вранці у неділю, 21 серпня.

Також станом на 21 серпня знищено:

  • танків - 1912 (+5),
  • бойових броньованих машин – 4224 (+12),
  • артилерійських систем – 1028 (+10),
  • РСЗВ - 266 (+0),
  • засобів ППО – 141 (+0),
  • літаків – 234 (+0),
  • вертольотів - 197 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3),
  • крилатих ракет - 190 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3143 (+6),
  • спеціальної техніки – 99 (+2).

Зазначається, що вчора найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Раніше стало відомо, що на півдні артилеристи ЗСУ вразили командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії армії росії.