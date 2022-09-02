У війні з росією загинули до 9 тисяч українських захисників - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що за час повномасштабного вторгнення росії загинули близько 9 тисяч захисників України.
Головнокомандувач зазначив, що участь у війні беруть не лише військові, а й усі українські діти, які "зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час".
Також учасниками війни, за словами Залужного, є і жінки, які як дружини чи матері військовослужбовців опиняються під завалами власних будинків, куди влучають російські снаряди.
Однак він не уточнив, чи стосується цифра лише військовослужбовців ЗСУ, чи інших формувань, і який період вона охоплює.
Водночас Залужний наголосив, що українські захисники, які зараз обороняють країну на фронті від російських загарбників, перебувають у постійному пеклі і відпочити можуть лише під час зміни місця виконання бойових завдань.
У червні президент Володимир Зеленський говорив, що щодня на війні гине від 60 до 100 військових, і називав ситуацію "дуже складною". У липні, за словами Зеленського, ситуація змінилася і на фронті гинули до 30 військових на день.
Водночас у росії військово-політичне керівництво приховує кількість загиблих на війні військових. Всього двічі від 24 лютого міністерство оборони росії повідомляло про загиблих: 2 березня їх нібито було 498 осіб, а 25 березня - 1351.
Щоб приховати великі втрати, тіла окупантів везуть додому вночі та маленькими партіями. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 серпня втрати особового складу російської армії в Україні становлять 45 тисяч 400 осіб. Щоб поховати ліквідованих військових, потрібна територія, понад 24 футбольні поля.
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