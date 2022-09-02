У війні з росією загинули до 9 тисяч українських захисників - Залужний

17:29 22 серпня Київ, Україна

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що за час повномасштабного вторгнення росії загинули близько 9 тисяч захисників України.



Головнокомандувач зазначив, що участь у війні беруть не лише військові, а й усі українські діти, які "зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час".



Також учасниками війни, за словами Залужного, є і жінки, які як дружини чи матері військовослужбовців опиняються під завалами власних будинків, куди влучають російські снаряди.

Однак він не уточнив, чи стосується цифра лише військовослужбовців ЗСУ, чи інших формувань, і який період вона охоплює.

Водночас Залужний наголосив, що українські захисники, які зараз обороняють країну на фронті від російських загарбників, перебувають у постійному пеклі і відпочити можуть лише під час зміни місця виконання бойових завдань.

“Ми, військовослужбовці ЗСУ та ті, хто належать силам оборони, які щодня, щохвилини відчувають запах смерті поряд. Цей запах неможливо сплутати ні з чим, він постійно поряд, присмак крові, що не зникає, навіть якщо намагатися його заглушити чимось іншим, він не зникає. Це присмак гірких сліз — він не зникає, і це постійне пекло. І єдиний відпочинок на сьогодні – це зміна одного пекла на інше, і в цей період між змінами двох локацій виконання бойових завдань і є відпочинок. І ці люди, дай Боже, скоро повернуться, звичайно, з перемогою”, - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

У червні президент Володимир Зеленський говорив, що щодня на війні гине від 60 до 100 військових, і називав ситуацію "дуже складною". У липні, за словами Зеленського, ситуація змінилася і на фронті гинули до 30 військових на день.



Водночас у росії військово-політичне керівництво приховує кількість загиблих на війні військових. Всього двічі від 24 лютого міністерство оборони росії повідомляло про загиблих: 2 березня їх нібито було 498 осіб, а 25 березня - 1351.



Щоб приховати великі втрати, тіла окупантів везуть додому вночі та маленькими партіями. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 серпня втрати особового складу російської армії в Україні становлять 45 тисяч 400 осіб. Щоб поховати ліквідованих військових, потрібна територія, понад 24 футбольні поля.