До Верховної Ради внесуть законопроєкт про Фонд відновлення України

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що цього тижня до Верховної Ради внесуть законопроєкт щодо Фонду відновлення України.
Про це він сказав на брифінгу в рамках ІХ Всеукраїнського Форуму Місцевого Самоврядування – 2022, який відбувається у Львові.
“Цього тижня подаємо законопроєкт до Верховної Ради про Фонд відновлення. Звичайно, проситимемо парламентаріїв швидко його проголосувати, щоб уже цього року Фонд відновлення запрацював і всі проєкти відновлення йшли вже через цей фонд, тому що зараз це точкові проєкти відновлення, які впроваджуються різними системами фінансування від наших донорів”, - сказав Тимошенко.
Він розповів, що Фонд відновлення України займатиметься як збиранням коштів на відновлення, так і проєктами відновлення, фінансуванням проєктів відновлення.
“Найголовніше, що ми промовляли з усіма іноземними партнерами, Фонд відновлення контролюватиметься країнами-донорами, які допомагатимуть у відновленні. Наглядова рада Фонду складатиметься з 75% саме країн-донорів та міжнародних організацій, і саме ця наглядова рада обиратиме і менеджмент, і далі впроваджуватиме всі ініціативи фонду”, - зазначив заступник керівника ОП.
На уточнююче питання, як працюватиме фонд, Тимошенко відповів, що інформація про об'єкти, які потрібно відновлювати, подаватиметься до Фонду відновлення.
“Фонд проводитиме всі процедури закупівель, обиратиме підрядника. І далі укладатиметься тристоронній контракт між фондом, балансоутримувачем цього об'єкта оновлення та підрядною організацією, яку обере фонд. Ми сподіваємось, що це прискорить усі процеси відновлення. Чому ми запровадили цей фонд? Тому що кожна країна має свої погляди на те, як фінансувати відновлення. Хтось має окремі фонди, хтось через міжнародні організації це робить. Саме тому після консультацій з партнерами обрали одне рішення, яке буде зрозуміле всім, яке буде дуже прозорим для всіх та запровадимо його цього року”, - наголосив Тимошенко.
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