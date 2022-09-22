До Верховної Ради внесуть законопроєкт про Фонд відновлення України

13:03 22 вересня Київ, Україна

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що цього тижня до Верховної Ради внесуть законопроєкт щодо Фонду відновлення України.



Про це він сказав на брифінгу в рамках ІХ Всеукраїнського Форуму Місцевого Самоврядування – 2022, який відбувається у Львові.

“Цього тижня подаємо законопроєкт до Верховної Ради про Фонд відновлення. Звичайно, проситимемо парламентаріїв швидко його проголосувати, щоб уже цього року Фонд відновлення запрацював і всі проєкти відновлення йшли вже через цей фонд, тому що зараз це точкові проєкти відновлення, які впроваджуються різними системами фінансування від наших донорів”, - сказав Тимошенко.

Він розповів, що Фонд відновлення України займатиметься як збиранням коштів на відновлення, так і проєктами відновлення, фінансуванням проєктів відновлення.

“Найголовніше, що ми промовляли з усіма іноземними партнерами, Фонд відновлення контролюватиметься країнами-донорами, які допомагатимуть у відновленні. Наглядова рада Фонду складатиметься з 75% саме країн-донорів та міжнародних організацій, і саме ця наглядова рада обиратиме і менеджмент, і далі впроваджуватиме всі ініціативи фонду”, - зазначив заступник керівника ОП.

На уточнююче питання, як працюватиме фонд, Тимошенко відповів, що інформація про об'єкти, які потрібно відновлювати, подаватиметься до Фонду відновлення.