У Верховну Раду могли б потрапити 5 партій

18:19 07 липень Київ, Україна

П'ять політичних партій могли б подолати прохідний 5% бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом. Про це повідомляє прес-служба Socis "Соціально-політична ситуація в Україні", проведеного 24-30 червня 2020 року.



Так, партію "Слуга народу" готові підтримати 26,6% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Партію "Європейська солідарність" - 21,3%, партію "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) - 18,6%, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7,3%, партію "Сила і честь" - 5%. 11,3% із загального числа опитаних не брали б участі в голосуванні, а 22,7% не змогли дати відповідь.



Примітно, що вище 3% рейтинг у Партії Шарія, по 3,3% - у партій "Голос" і Радикальної партії Олега Ляшка. Партію зелених готові підтримати 2,1% визначилися з вибором, Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 1,7%, партію "Громадянська позиція" - 1,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 1,5%, "Опозиційний блок" - 1,1%, інші політсили - менше 1% кожну.



Порівняння з результатами аналогічних соцопитувань місяців давніх демонструє зниження рейтингу партії "Слуга народу" (з 44% від загального числа респондентів в жовтні 2019 року до 25% в травні 2020 року і 17,5% в червні) і зростання рейтингу партій "Європейська солідарність "(з 8,7% в жовтні до 11,4% у травні і 14,1% в червні).