У Верховній Раді стартував збір підписів за закон про порнографію

11:51 15 серпня Київ, Україна

У Верховній Раді розпочався процес збирання підписів на підтримку законопроєкту про дозвіл порнографічного контенту. Згідно з інформацією, офіційну реєстрацію цього законопроєкту планується провести найближчими днями.



Повідомив про це Ярослав Железняк, представник політичної партії "Голос".



За словами Железняка, заклик до підпису законопроєкту спрямований на зменшення навантаження на правоохоронні органи, звільняючи їх від "контрольних закупівель" у вебмоделей.



Законопроєкт пропонує змінити дію двох статей Кримінального кодексу. Перегляду підлягає 301 стаття, що регулює ввезення, виробництво та розповсюдження порнографії, а також 302 стаття, пов'язана з організацією "місць розпусти".



Зміни у статті 301 полягають у тому, щоб передбачити покарання лише за розповсюдження порнографічного матеріалу без згоди зображених на ньому осіб або розповсюдження серед неповнолітніх.



Скасування статті 302 також входить до запропонованих змін.



При цьому ініціатори законопроєкту чітко наголошують, що ці зміни не торкаються питань дитячої порнографії. Статті, які передбачають покарання за такі злочини, залишаться чинними.