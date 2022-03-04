У Верховній Раді запропонували скасувати переведення годинників

В Україні потрібно встановити єдиний час і відмовитися від переведення годинників, це негативно впливає на здоров'я людей.
Про це в п'ятницю, 9 жовтня, повідомив віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За його словами, відповідний законопроєкт №4201 зареєстрований в секретаріаті ВР.
Щорічний перехід на літній час і подальше повернення до зимового часу негативно впливає на здоров'я людей, підкреслив Стефанчук.
Зокрема, знижується працездатність, погіршується самопочуття, загострюються хронічні захворювання.
На думку Стефанчука, ухвалення закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності українців, сприятиме поліпшенню їхнього здоров'я і працездатності.
За його словами, відповідний законопроєкт №4201 зареєстрований в секретаріаті ВР.
Щорічний перехід на літній час і подальше повернення до зимового часу негативно впливає на здоров'я людей, підкреслив Стефанчук.
Зокрема, знижується працездатність, погіршується самопочуття, загострюються хронічні захворювання.
На думку Стефанчука, ухвалення закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності українців, сприятиме поліпшенню їхнього здоров'я і працездатності.
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