В Угорщині оголосили надзвичайний стан на тлі війни в Україні

У вівторок, 24 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні надзвичайного стану на тлі війни Росії проти України
Про це йдеться на сайті угорського уряду.
Введення надзвичайного стану було раніше схвалено парламентом і набуде чинності в ніч на 25 травня.
Сайт Bloomberg пише, що запровадження надзвичайного стану дає уряду "простір для маневрів та можливість негайного реагування" на наслідки війни в Україні.
Орбан також заявив, що угорський уряд оголосить про свої перші дії в умовах надзвичайного стану у середу, 25 травня.
Як і надзвичайний стан, запроваджений під час епідемії. Новий режим НП забезпечить уряду можливість призупиняти дію одних законів та вводити інші за допомогою указів, а також дозволить обходити парламентський процес та дасть до рук Орбану та його уряду інструмент здійснення авторитарної та необмеженої влади.
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