В Угорщині оголосили надзвичайний стан на тлі війни в Україні

19:39 24 травня Киев, Украина

У вівторок, 24 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні надзвичайного стану на тлі війни Росії проти України

Про це йдеться на сайті угорського уряду.



Введення надзвичайного стану було раніше схвалено парламентом і набуде чинності в ніч на 25 травня.

«Уряд, який сьогодні склав присягу, одразу розпочав роботу. Ми не втрачали жодної хвилини, бо по сусідству йде війна. Війна, кінця якої ще не видно», - сказав прем'єр.

Сайт Bloomberg пише, що запровадження надзвичайного стану дає уряду "простір для маневрів та можливість негайного реагування" на наслідки війни в Україні.



Орбан також заявив, що угорський уряд оголосить про свої перші дії в умовах надзвичайного стану у середу, 25 травня.

Як і надзвичайний стан, запроваджений під час епідемії. Новий режим НП забезпечить уряду можливість призупиняти дію одних законів та вводити інші за допомогою указів, а також дозволить обходити парламентський процес та дасть до рук Орбану та його уряду інструмент здійснення авторитарної та необмеженої влади.