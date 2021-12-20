У Великобританії з'явиться антиросійський спецзагін, для "припинення втручання" РФ в країнах по всьому світу

Влада Великобританії має намір створити спеціальний загін, який буде спеціалізуватися на здійсненні секретних операцій зі спостереження за шпигунами і військовими підрозділами РФ.
Про це повідомляє The Telegraph.
Відзначається, що на маневри нової бригади спецоперацій на базі полку рейнджерів Спеціальної авіадесантної служби (SAS) буде надано £120 млн. Спецпризначенці повинні будуть "припиняти втручання" російської держави в країнах по всьому світу "в рамках серйозної перестановки пріоритетів оборони".
За словами глави генштабу сера Марка Карлтон-Сміта, спецпризначенці будуть боротися з "ворожими державними суб'єктами". Згідно з даними газети, новий загін буде співпрацювати з Секретною розвідувальною службою MI6 для здійснення секретних операцій зі спостереження за шпигунами і військовими підрозділами Росії.
Крім того, в обов'язки загону увійде обшук будинків і машин, спецпризначенці в тому числі вивчатимуть зображення з мініатюрних камер, дронів і супутників. Все це буде здійснюватися з метою дискредитувати російську діяльність.
16 березня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон представив доповідь з питань безпеки, згідно з якою королівство має намір збільшити фінансування британської армії, продовжити співпрацю з США і підвищити свій ядерний потенціал, незважаючи на те, що майже 11 років тому Лондон прийняв рішення про його скорочення. При цьому в документі Росію назвали однією з головних загроз для безпеки королівства.
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