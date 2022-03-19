У Великобританії підтвердили постачання Україні ПЗРК Starstreak

20:46 16 березня Київ, Україна

У Міноборони Великобританії підтвердили постачання Україні ПЗРК Starstreak, які можуть збивати повітряні цілі на висоті до 5000 метрів.

Про це повідомляє Reuters.

Британія вивчила можливість передачі Україні зенітних ракет, щоб допомогти їй захистити своє небо від російських загарбників.

"Життєво важливо... щоб Україна зберегла свою здатність літати та придушувати російську повітряну атаку", - сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Starstreak - це переносний зенітно-ракетний комплекс, прийнятий на озброєння Сполученого Королівства в 1997 році. Призначений для знищення повітряних цілей на висоті до 5000 метрів на дистанції понад 6000 метрів.

Бойова частина ракети важить 0,9 кг і здатна розвивати швидкість до 3,5 Махів (4200 км/год). Вона складається із трьох кінетичних вольфрамових субелементів. Вартість одного ПЗРК складає 130 тисяч доларів.