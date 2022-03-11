У Великобританії почався саміт G7

Пройшов перший день саміту «Великої сімки», де лідери країн збираються для вирішення важливих світових питань і завдань. Зустріч представників відбувається в графстві Корнуолл (Великобританія). Світові ЗМІ роблять огляди і фото зустрічі, яка триватиме ще два дні.

G7 (група семи) - організація, що охоплює сім найбільших в світі країн з розвиненою економікою. Це Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія і США. Раніше це була "Велика вісімка", оскільки серед членів була Росія. - Через окупацію українського півострова Крим Росію виключили з організації в 2014 році.

Крім представників семи зазначених країн на саміті зазвичай присутні представники Європейського Союзу, а в цьому році запросили політичних лідерів Індії, Південної Кореї та Австралії. Щорічно на саміті головує інша країна. У минулому році саміт повинні були приймати США, але його скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році - Великобританія.

Планується, що в останній день саміту, 13 червня, Великобританія, як країна, що приймає, опублікує документ під назвою комюніке. Там буде надано перелік питань, узгоджених лідерами.

Активісти в костюмах Пікачу виступали за скасування саміту G7. До акції протесту приєдналися сотні активістів. Вони вимагали від лідерів G7 рішучих дій, спрямованих на подолання бідності, коронавірусу і кліматичних змін, а не протокольних переговорів на порядку денному.