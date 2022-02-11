У Великобританії набуло чинності посилене санкційне законодавство щодо Росії

15:23 11 лютий Київ, Україна

Уряд Великобританії тепер має право запроваджувати нові жорсткі санкції проти Росії, покликані переконати Кремль припинити свою агресивну кампанію проти України.

«Це означає, що Сполучене Королівство тепер може накладати санкції на російські підприємства та осіб у широкому спектрі економіки та стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна, інформаційно-комп'ютерна галузь та фінансові послуги», - сказано в офіційному урядовому повідомленні.

Напередодні прийняття нових санкційних правил глава британського МЗС Елізабет Трасс заявила, що «ті, хто сидить у Кремлі та навколо них, ніде не сховаються. Ми зробимо так, щоб ті, хто поділяє відповідальність за агресивні та дестабілізуючі дії, також поділяли тяжку ціну. Їхні статки у Сполученому Королівстві буде заморожено. Жодне британське підприємство чи особа не зможе вести з ними транзакції. А якщо вони захочуть в'їхати до Британії, їх повернуть назад».



Британські активісти та коментатори, які давно вказують на необхідність очищення британської фінансової системи від «брудних» російських грошей, вітали оголошені наміри уряду та відзначили широкі нові повноваження – зокрема, можливість діяти проти активів не лише у Лондоні, а й у так званих офшорах.

«Санкції можуть вплинути на близьких до Путіна олігархів, тому що жоден банк у Сполученому Королівстві не зможе мати справу з їхніми активами. І не тільки в Сполученому Королівстві, а й на всіх наших заморських територіях, таких як Британські Віргінські острови або Кайманові острови», - пояснила в інтерв'ю британському радіо Сузан Голлі із британської організації Spotlight on Corruption.

Але вона також зазначила, що британський уряд досі не використав ефективно навіть ті можливості, які мав досі, і що в рамках санкцій, введених у минулому, Лондон заморозив лише 44,5 мільйона фунтів, що, за її словами, «дрібниця».



Журналіст і дослідник відмивання грошей та впливу іноземних фінансових інтересів у Великій Британії Олівер Буллов висловлює побоювання, що у разі спроби застосування цих санкцій буде важко довести зв'язок між певними активами та особами, пов'язаними з російським урядом.



Олівер Буллов давно наполягає і тепер повторив у низці повідомлень у Twitter про необхідність змін британських законів, щоб вони заборонили анонімне володіння майном, що дозволило б бачити потоки грошей та справжні зв'язки між особами».