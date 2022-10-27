В Умані склалася складна ситуація з енергозабезпеченням

Дефіцит потужностей становить 50 мВт, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram у четвер, 27 жовтня.
За його словами, після ракетного обстрілу енергооб'єктів 22 жовтня оператор передачі електроенергії НЕК Укренерго зараз видає потужність на підстанцію Умань всього 10 мВт. Окрім цього, 5 мВт надає сусідня область.
За його словами, після ракетного обстрілу енергооб'єктів 22 жовтня оператор передачі електроенергії НЕК Укренерго зараз видає потужність на підстанцію Умань всього 10 мВт. Окрім цього, 5 мВт надає сусідня область.
Він зазначив, що всі структури працюють над стабілізацією енергосистеми. До понеділка Уманщина має додатково отримати 30 мВт.
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