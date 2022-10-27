В Умані склалася складна ситуація з енергозабезпеченням

20:12 27 жовтня Київ, Україна

Дефіцит потужностей становить 50 мВт, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram у четвер, 27 жовтня.



За його словами, після ракетного обстрілу енергооб'єктів 22 жовтня оператор передачі електроенергії НЕК Укренерго зараз видає потужність на підстанцію Умань всього 10 мВт. Окрім цього, 5 мВт надає сусідня область.

"Тобто сумарно Умань та Уманський район отримують 15 мВт. Дефіцит потужності дорівнює 50 мВт. Зазначені 15 мВт використовуються для живлення критичної інфраструктури: лікарень, підприємств водопостачання та водовідведення. Решта – розподіляється між населенням: щоб бодай дві години на добу кожен споживач отримував електроенергію. З огляду на все графік погодинних відключень зараз скласти неможливо», – розповів Табурець.

Він зазначив, що всі структури працюють над стабілізацією енергосистеми. До понеділка Уманщина має додатково отримати 30 мВт.