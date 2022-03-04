В Україну виїхали слідчі Міжнародного кримінального суду

Група слідчих Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі виїхала в Україну для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її військових злочинів.
Про це повідомляє ВВС.
У відповідь на запитання журналістів у четвер головний прокурор Офісу прокурора Карім Хан повідомив, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію суду.
Про це повідомляє ВВС.
У відповідь на запитання журналістів у четвер головний прокурор Офісу прокурора Карім Хан повідомив, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію суду.
Напередодні Хан заявляв, що розпочалося розслідування справи можливих військових злочинів, скоєних Росією в Україні. За словами прокурора, він уже бачить ознаки військових злочинів та злочинів проти людяності.
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