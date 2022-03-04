В Україну виїхали слідчі Міжнародного кримінального суду

13:44 04 березень Київ, Україна

Група слідчих Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі виїхала в Україну для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її військових злочинів.



Про це повідомляє ВВС.



У відповідь на запитання журналістів у четвер головний прокурор Офісу прокурора Карім Хан повідомив, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію суду.

"Будь-яка сторона, яка безпосередньо цілить у цивільне населення та цивільні об'єкти, вчиняє злочин, визначений Римським статутом Міжнародного кримінального суду та міжнародними гуманітарними законами", - сказав він.

Напередодні Хан заявляв, що розпочалося розслідування справи можливих військових злочинів, скоєних Росією в Україні. За словами прокурора, він уже бачить ознаки військових злочинів та злочинів проти людяності.