В Україну невдовзі мають прибути системи ППО IRIS-T

Найближчим часом Україна отримає системи ППО IRIS-T та станцію радіолокації контрбатарейної боротьби COBRA.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє у понеділок, 22 серпня, Tagesschau.
Зазначається, що про це він сказав, відповідаючи на запитання колишнього генерала Бундесверу Клауса Віттмана під час відкритих дверей федерального уряду.
Віттман запитав у Шольца, чому Німеччина не постачає Україні бронетранспортери. На це канцлер ФРН відповів, що країна постачає "дуже багато зброї", у тому числі "найсучасніше та ефективне обладнання".
При цьому Шольц нагадав про плановані поставки ЗРК IRIS-T та артилерійську РЛС COBRA.
Зазначається, що про це він сказав, відповідаючи на запитання колишнього генерала Бундесверу Клауса Віттмана під час відкритих дверей федерального уряду.
Віттман запитав у Шольца, чому Німеччина не постачає Україні бронетранспортери. На це канцлер ФРН відповів, що країна постачає "дуже багато зброї", у тому числі "найсучасніше та ефективне обладнання".
При цьому Шольц нагадав про плановані поставки ЗРК IRIS-T та артилерійську РЛС COBRA.
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