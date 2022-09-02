В Україну невдовзі мають прибути системи ППО IRIS-T

12:55 22 серпня Київ, Україна

Найближчим часом Україна отримає системи ППО IRIS-T та станцію радіолокації контрбатарейної боротьби COBRA.

 
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє у понеділок, 22 серпня, Tagesschau.

Зазначається, що про це він сказав, відповідаючи на запитання колишнього генерала Бундесверу Клауса Віттмана під час відкритих дверей федерального уряду.

Віттман запитав у Шольца, чому Німеччина не постачає Україні бронетранспортери. На це канцлер ФРН відповів, що країна постачає "дуже багато зброї", у тому числі "найсучасніше та ефективне обладнання".

При цьому Шольц нагадав про плановані поставки ЗРК IRIS-T та артилерійську РЛС COBRA.