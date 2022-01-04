В Україну прибув заступника держсекретаря США Стівен Біган

19:44 26 серпень Київ, Україна

Після відвідин Росії, в Україну прибув Заступник Держдепу США Стівен Е. Біган. Посольство США в Україні розцінило факт візиту, як прояв дружби між державами.

"Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати", - відзначили дипломати, не уточнивши мета візиту Біга.

При цьому всього добу тому американський представник Держдепу зустрічався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим



У Росії, якщо вірити їх мас-медіа, американець погрожував Кремлю новими санкціями в разі підтвердження інформації про отруєння опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, американська сторона акцентувала, що "в разі підтвердження версії про його отруєння як опозиціонера Вашингтон вживе заходів, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році".



Можливо візит Біга до Києва пов'язаний з останніми словами Джо Байдена, кандидата на пост американського президента від Демпартії США. Останній буквально позавчора заявив, що надасть Україні летальну озброєння в разі своєї перемоги на виборах. У зв'язку з цим представник Держдепу, очевидно, буде обіцяти те ж саме.